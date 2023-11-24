Bahçelievler'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine durdurulan bir araçta 132,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta 132 gram uyuşturucu madde çıktı

İSTANBUL - Bahçelievler'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 132,4 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Kasım günü denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şüphe üzerine bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramada, 13,154 kilo skunk, 660 gram kokain, 539 gram marihuana ele geçirildi. Kimlik bilgileri belirlenen A.H.B. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili yakalanan A.H.B. isimli şahıs, işlemlerinin ardından, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.