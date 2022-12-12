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Uygulama noktasından kaçtı çıkmaz sokakta yakalandı, ehliyetine el konuldu

3. Sayfa Haberleri

Uygulama noktasından kaçtı çıkmaz sokakta yakalandı, ehliyetine el konuldu

Bursa'da uygulama noktasından kaçan bir sürücü polislere "beni durdunuz mu ?" diyerek kandırmaya çalıştı.

Bursa'da uygulama noktasından kaçan bir sürücü polislere "beni durdunuz mu ?" diyerek kandırmaya çalıştı. Ehliyetini vermemekte ısrarlı olan sürücü, trafik polislerine "polisi arayacağım" diyerek tehdit etti. Alkolmetreye üflemeyen şahsın ehliyetine 2 yıllığına el konuldu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü kaçmaya çalıştı. Çıkmaz yola giren sürücü polis ekiplerine yakalanınca, "Araçtan indim, artık bana ceza yazamazsınız. Polisi arayacağım" dedi. Ehliyetini polislere vermemekte ısrarlı olan sürücünün ehliyeti 2 sene boyunca iptal edilirken, 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Aracını çektirmemekte de ısrarlı olan sürücünün aracı, ahtapot tabir edilen çekici ile otoparka götürüldü.

Öte yandan, şahıs olay yerinde görüntü alan gazetecilerin sorularına ise gülerek tepki verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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