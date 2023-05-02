Uygulama noktasına takılan sürücü, 'Kaçmaya çalışmıyorum, kaza var sanıyorum' dedi, ehliyetsiz çıktı

Bursa'da trafik polislerinin uygulama yaptığı gören otomobil sürücüsü uygulama noktasından kaçmaya çalışınca yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin kimlik sorgusu yaptığı genç 17 yaşında çıkınca "Kaçmaya çalışmıyordum, kaza var sandım" dedi. Bahaneleri arka arka sıralayan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplamda 8 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da trafik polisleri kural ihlali yapan sürücülerin kabusu oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde ekiplerin uygulama yaptığını gören bir otomobil sürücüsü geriye doğru kaçmaya çalışınca arka tarafında kalan ekipleri fark etmedi. Kaçamayacağını anlayan sürücü dörtlü yakıp polisin yanına gelmesini bekledi. Araçtan indirilen sürücü "Kaçmıyorum. Kaza var sandım, neden böyle yapıyorsunuz?" dedi. Kimlik kontrolü yapılan sürücü 17 yaşında çıkınca bahaneler de peş peşe geldi. Önce kaza olduğunu bahanede eden sürücü cezadan kaçamayacağını anlayınca bu kez de polis ekiplerine "Kurban olayın ceza yazmayın, düğünümüz var, yola çıktık" deyip, davetiye gösterdi.

Polis ve sürücünün arasındaki ilginç diyaloglar kameralara yansırken, araç sahibine ve sürücüye toplamda 8 bin lira ceza kesildi. - BURSA