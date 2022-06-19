Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı. Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığı görünen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin kontrolleri sonrası 2 vatandaş olay yerinden ayrıldılar. İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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