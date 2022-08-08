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Uyarı ibaresine aldırış etmeden motosikletlerini park ediyorlar

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Uyarı ibaresine aldırış etmeden motosikletlerini park ediyorlar

Eskişehir'de 'motorlu taşıtların girmesi yasaktır' ibaresinin bulunduğu alana park edilen motosikletler, görenlere adeta pes dedirtti.

Eskişehir'de 'motorlu taşıtların girmesi yasaktır' ibaresinin bulunduğu alana park edilen motosikletler, görenlere adeta pes dedirtti.

Arifiye Mahallesi'nde bulunan Taşbaşı Çarşısı önüne park edilen motosikletler tepki çekiyor. 'Motorlu taşıtların girmesi yasaktır' ibaresini dikkate almayan sürücüler, yazının bulunduğu yerin etrafına motosikletlerini park ediyor. Alanda oluşan motosiklet yoğunluğu görenlerin tepkisine neden oluyor. Çevre esnafı ise gerekli önlemin alınmasını ve kurallara uyulmasını istiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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