Utah Valley Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: Charlie Kirk Gözaltında

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Üniversitedeki Turning Point USA etkinliğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Üniversite, "Yakındaki bir binadan ateş açıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.

Saldırının ardından Utah Valley Üniversitesi kapatılırken, dersler bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kirk'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ajanlarının olay yerinde olduğunu bildirdi.

FBI Direktörü Kash Patel, "Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün karıştığı trajik silahlı saldırı olayını yakından takip ediyoruz. Charlie ve olaydan etkilenen herkesin yanındayız. Ajanlarımız olay yerine hızla ulaşacak ve FBI, devam eden müdahale ve soruşturmaya tam destek verecektir" dedi.

Üniversite kampüslerinde muhafazakar gençleri harekete geçiren önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olan Turning Point USA'nın kurucu ortağı olan Kirk, seçim döneminde gençlerin Trump'a verdiği desteği artırmada kilit rol oynadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Kirk, ülke çapında üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerde genellikle büyük kalabalıklara hitap ediyor. - WASHINGTON