Usulsüz İlaç Yazan Doktor ve Eşi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Düzce'de usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı iddia edilen aile hekimi ve eşi dahil dört kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin rüşvet ve dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Düzce'de usulsüz şekilde yazdığı yeşil reçeteli ilaçlar üzerinden haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor ve eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında soruşturma yürüttü. Soruşturmada, Yığılca'da aile hekimi olarak görev yapan doktor S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarla şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin yanı sıra S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Dr. S.K. ve eşi G.K., eczacı kalfası M.E. ile iş adamı H.K. ise işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
