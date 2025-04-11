Usulsüz Gayrimenkul Satışıyla Türk Vatandaşlığı Kazandıran 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yabancı uyruklu şahıslara Türk Vatandaşlığı kazandırmak için usulsüzlük yaparak muvazaalı gayrimenkul satışı yapan 12 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. 12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da 15 muvazaalı gayrimenkul satışı eyleminde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, maddi menfaat temin etmek sakiyle yabancı uyruklu şahıslara usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandırmak amacıyla benzer yöntemler kullanılarak, muvazaalı gayrimenkul satışı içerikli 15 eylem gerçekleştirildiği tespit edildi. Gayrimenkul satın alan kişiler ve bunların ailelerine mensup kişilerle birlikte toplamda 77 kişinin usulsüz olarak Türk vatandaşlığı kazandığı ve gayrimenkul satışları kapsamında ülkeye toplamda 3 milyon 750 bin dolar döviz girişi olması gerekirken, muvazaalı satışlar dolayısıyla bu paranın Türkiye piyasasına girmediği tespit edildi.

11 şüpheli tutuklandı

Gerçekleştirilen olaya ilişkin tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 12 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - İSTANBUL