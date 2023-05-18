Üstü baklava ile kapatılmış tatlı kutularından uyuşturucu çıktı Uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakayı ele verdi Diyarbakır'da zehir tacirlerine geçit yok: 7 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 kilogram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo...

Üstü baklava ile kapatılmış tatlı kutularından uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakayı ele verdi

Diyarbakır'da zehir tacirlerine geçit yok: 7 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 kilogram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk ve 1 kilo 945 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda; üzeri baklava ile kapatılmış tatlı kutularının alt kısmında, içerisinde çok sayıda canlı güvercin bulunan kutunun alt kısmında, zeytin kovaları içerisinde, zeytinler arasında paketlenmiş halde, peynir kovalarının alt kısmına zulalanmış vaziyette bulunan uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Yaşlı durumda olmasından faydalanmak suretiyle kurye olarak kullanılan şüphelinin bel korsesinde; 4 kilo 633 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 620 gram skunk maddesi ve 1 kilo 945 gram toz esrar maddesi ile şüpheli yakayı ele verdi.

Söz konusu uyuşturucu maddelere, adli makamlardan alınan karara istinaden el konulurken, operasyon çerçevesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılan 7 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.