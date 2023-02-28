Üst kat komşusu evi yaktı, yaşlı adam canını zor kurtardı 3. Sayfa Haberleri Antalya'da 2 katlı müstakil evde oturan yaşlı adamın üst kat komşusu yangın çıkardı. Antalya'da 2 katlı müstakil evde oturan yaşlı adamın üst kat komşusu yangın çıkardı. Olay anında evde bulunan yaşlı adam canını zor kurtardı. Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 922 Sokak üzerindeki iki katlı gecekonduda çıktı. H.K. isimli kadın, iddiaya göre alt kat komşusu yaşlı adamın oturduğu gecekonduyu ateşe verip kaçtı. Evin yandığını gören etraftaki vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Diğer taraftan durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altında alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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