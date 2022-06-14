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Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Üst geçitten düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üst geçitten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana gelen olayda P.B. (41), yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde P.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından P.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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