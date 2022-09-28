Üst geçitten atlayan kız ağır yaralandı...O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 15 yaşındaki genç kız üst geçitten kendini boşluğa bıraktı. Yola düşen genç kız ağır yaralandı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dehşet anları akşam saatlerinde Devrek ilçesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Simge G. eski terminal mevkisindeki üst geçide çıktı. Burada kendini aşağıya bırakacağını söyleyen genç kızı çevredekiler ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm ikna çabalarına rağmen köprünün korkuluklarına çıkan Simge G.; korku dolu bakışlar arasında kendini boşluğa bıraktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan dehşet anları sonrası anayola düşen genç kızın imdadına o anlara tanık olanlar koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Simge G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen genç kızın tedavisi sürerken olayı neden gerçekleştirdiğine dair soruşturma sürüyor.