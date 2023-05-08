Üst geçitten atlamaya kalkan genç polislere zor anlar yaşattı

Korkuluklardan alınıp güçlükle etkisiz hale getirildi

ANTALYA - Antalya'da yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki genç, korkulukların diğer tarafına geçmeye çalışırken polis ekiplerince güçlükle alınıp güvenli alana çekildi.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaya üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Rıdvan E. üst geçit üzerinde intihar girişimde bulunduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Polisler ikna çalışmalarına karşılık vermeyen şahsın korkulukların kenarındayken bir anlık dalgınlığından faydalanarak güvenli alana çekti. Bura da polis ekiplerine zorluk çıkaran genç güçlükle etkisiz hale getirilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.