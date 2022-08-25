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Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını ekipler havada yakaladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını, ekipler havada yakaladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan üst geçitten atlamak isteyen 2 kadını, ekipler havada yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçidin trabzanlarına 2 kadın çıktı. Trabzanlardan sarkan kadınları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst geçidin altına kurtarma çadırı kurarken, polis ekipleri de şahısları ikna etmek için yanlarına gitti. İkna çalışmalarına yanıt vermeyip kendilerini boşluğa bırakan 2 kadını ekipler havada yakalayarak yukarı çekti.

"Ekiplerin kurtarma anları kameralarda"

Ekiplerin kadınları kurtardığı anlar da çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bulundukları yerden alınan 2 kadın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

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