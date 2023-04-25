Üst geçitte yaşanan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Uşak'ta yapımı tamamlanan ancak açılışı gerçekleştirilmeyen belediye üst geçidine yapılan saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise saldırının kınandığı ve gerekli yerlere müracaat edilip yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Uşak'ta yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan ancak henüz açılışı gerçekleştirilmeyen Seydi Özmercan Yaya Üst Geçidi'ne saldırı gerçekleşti. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, 2 kişinin yürürken duvarlara tekme attığı ve kameralara bıçakla zarar verdiği anlar göründü. Konuyla ilgili belediye sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "Henüz açılışını gerçekleştirmedik. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayan ve Uşaklı hayırseverimiz tarafından yapılan Seydi Özmercan Yaya Üst Geçidi'mize yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Konuyla ilgili belediyemizce gerekli yerlere müracaat edilmiş, yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - UŞAK