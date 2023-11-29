Antalya'nın Serik ilçesinde kız arkadaşından ayrılan bir genç, çıktığı üst geçitte intihar girişiminde bulundu. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve genç, polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Üst geçitte kendini aşağıya sarkıttı, yürekleri ağza getirdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre kız arkadaşından ayrılan genç, çıktığı üst geçitte kendini aşağıya sarkıttı. Yürekleri ağza getiren olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi D-400 kara yolunda üst geçitte meydana geldi. İsmi açıklanmayan genç adamın üst geçitte kendini aşağıya sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İsmi öğrenilemeyen genç, ekiplerin büyük uğraşları sonucu ikna edildi. Vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.