Üst Geçidi Kullanmayarak Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otobüsün Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

Üst Geçidi Kullanmayarak Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otobüsün Çarpmasıyla Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K., bir otobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından, bir başka vatandaşın da üst geçidi kullanmaması dikkat çekti.

Üst geçidi kullanmayan kadın otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üst geçidi kullanmayarak, parmaklıklar arasından geçerek yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı. Tüm bu yaşananlara rağmen bir vatandaşın da geçmeye çalışması 'pes' dedirtti.

Kaza, dün gece yarısı Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan Sürücü Kenan K. yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, üst geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ahıska Türkü Maryam K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, bir vatandaşın da yaşanan kazaya rağmen üst geçidi kullanmak istememesi dikkatlerden kaçmadı.

"Dakikalar önce yaşanan kaza bile onu yolundan çeviremedi"

Kazanın ardından kısa bir süre sonra bir vatandaşın daha üst geçidi kullanmak istemedi. Polis ekiplerine, kazaya ve uyarılarına rağmen uzun süre karşıya geçmek için bekleyen vatandaş, 'pes' dedirtti. Birçok kez üst veya alt geçit olmadığından dolayı yaşanan kazalar sebebiyle insanlar eyleme kalkışırken, olup da yaya yolunu kullanmayanlar ise büyük tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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