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Üsküdar'da yolun karşısına geçen kadına cip çarptı, itfaiye ekipleri yardıma koştu

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar'da, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halinde olan cip çarptı.

Üsküdar'da, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halinde olan cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralanırken ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Hafif yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Cemil Ö. kontrolündeki 34 DF 3858 plakalı cip, yolun karşısına geçen Pembe M. İsimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrulurken hafif şekilde yaralandı. Ünalan İtfaiye istasyonunun önünde olan kazada, istasyonda bulunan itfaiye ekipleri yaralı kadına ilk müdahalede bulunarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - 3. Sayfa

İtfaiye Üsküdar 3. Sayfa Haberler

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