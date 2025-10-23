Üsküdar'da Yolcu Motoru Balıkçı Teknesine Çarptı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yolcu motoru, seyir halindeki balıkçı teknesine çarptı. Ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla motora bağlanarak batmaktan son anda kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar gören tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Üsküdar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde yolcu bulunan motor, henüz belirlenemeyen bir nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne, batmaması için halatla yolcu motoruna bağlandı. Olay yerine sevk edilen ekipler bölgedeki güvenliği sağlayarak çalışma başlattı. Ağır hasar gören balıkçı teknesi ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL