Markette ilginç anlar: Yangın tüpü yere düştü, çalışan panikle kaçtı

Üsküdar'da bir maket çalışanının kazara düşürdüğü yangın tüpünün boşalmasıyla marketi yoğun beyaz toz kapladı. Market çalışanı panikle kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Market çalışanı bir paleti istiflediği sırada kazara yangın tüpünü yere düşürdü. Yere düşen yangın tüpü bir anda boşaldı. Çalışan ise panikle kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Marketin içerisi adeta toz duman olurken, o ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL