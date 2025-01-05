Üsküdar'da Trafik Kazası: Polis Memuruna Motosiklet Çarptı

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gelen polis memuruna motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam 20.00 sıralarında Kuzguncuk sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgedeki kazaya müdahaleye giden ekipteki polis memuru karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, yapılan müdahalenin ardından ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Fğır yaralı olan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken. motosiklet sürücüsü G.T. (19) gözaltına alındı.

Olayla ile ilgili tahkikat sürüyor. - İSTANBUL