Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

Üsküdar'da Trafik Kazası: Polis Memuruna Motosiklet Çarptı

Üsküdar'da Trafik Kazası: Polis Memuruna Motosiklet Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale eden polis memuruna motosikletin çarpması sonucu memur ağır yaralandı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gelen polis memuruna motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam 20.00 sıralarında Kuzguncuk sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgedeki kazaya müdahaleye giden ekipteki polis memuru karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, yapılan müdahalenin ardından ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Fğır yaralı olan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken. motosiklet sürücüsü G.T. (19) gözaltına alındı.

Olayla ile ilgili tahkikat sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
img

Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
img

Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri
Görüntülerdeki kahramanı, tüm Türkiye yakından tanıyor
'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
'Hayalim sevişirken ölmek' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.