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Üsküdar'da Trafik Denetiminden Kaçan Sürücü, Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Üsküdar'da Trafik Denetiminden Kaçan Sürücü, Kovalamaca Sonrası Yakalandı
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Üsküdar'da trafik denetiminden kaçan bir araç sürücüsü, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın sahte polis kimliği ve çakarları olduğu belirlendi.

Üsküdar'da denetim uygulamasından kaçan araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Trafik denetimi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 'çakarlı' bir araç takibe alındı. Sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takipte, polis ekipleri kaçan aracı durdurarak sürücüyü yakaladı. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan 'polis kimliği ile aracındaki çakarların' sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Polis ile şüpheli arasındaki nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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