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Üsküdar'da Taksiciye Saldıran Kadın Gözaltına Alındı

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Üsküdar'da bindiği taksinin ücretini ödemeyip, ücreti almak isteyen sürücüye tekmeler savuran kadın, 'güveni kötüye kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da bindiği taksinin ücretini ödemeyip, ücreti almak isteyen sürücüye tekmeler savuran kadın, "güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.15 sıralarında Üsküdar'da bir kadın, bindiği taksinin ücretini ödememiş ve kendisini cep telefonuyla kayıt altına alan taksi sürücüsüne tekmeler savurmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Havale yapacağım" diyerek kaçmaya çalışmış

Yapılan incelemede J.S.S. isimli kadının yolculuk sonrası 285 TL tutarındaki taksi ücretini kredi kartı ile ödemek istediği, araç içerisindeki pos makinasının ret uyarısından sonra ticari taksi sürücüsü A.H.D.'den IBAN istediği belirlendi. A.H.D. yolcuya havale için IBAN paylaşımında bulunduğu sırada araçtan inen J.S.S.'nin ödemeyi annesinin yapacağını belirttiği, taksi sürücüsünün yaşanan duruma olumsuz yanıt vermesinin ardından tartıştıkları ifade edildi. Olayla ilgili dün yakalanarak gözaltına alınan J.S.S., "güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Üsküdar Şiddet Adliye İstanbul Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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