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Üsküdar'da hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar'da hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor

Üsküdar'da Hastahane'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Üsküdar'da Hastahane'de çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaların tahliye işlemleri sürerken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - 3. Sayfa

Sultan Abdülhamid İtfaiye Üsküdar 3. Sayfa Güncel Haberler

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