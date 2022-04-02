Son Dakika | Üsküdar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - - Üsküdar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

-Tartıştığı motokuryeye kurşun yağdırdı: Saldırganın kaçış anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da kimliği belirsiz 2 kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Saldırganın kaçış anı ise kameraya yansıdı.

İddiaya göre saat 17.00 sıralarında Üsküdar Selmani Pak Caddesi'nde sebebi bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası şahıs, motokurye olduğu öğrenilen kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motokurye kasığından vurularak yaralandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nei kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu yerde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Kurşun yağdıran şahsın olay yerinden hızlıca uzaklaşarak taksiye binip kaçtığı belirtildi. Şahsın saldırı sonrası kaçış anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili ve kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Silah seslerini duyan vatandaş Muammer Akbıyık, "Buradan şu taraftaki araya kaçtı. Peşinden uzun boylu birisi kovaladı. Polisti galiba. Elinde telsizi vardı. Kasığından yaralanmış. Ben silah sesi duydum. Sonra yaralanan adam bağırıyordu" ifadelerini kullandı.