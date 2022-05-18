Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - Haberler

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Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi Üsküdar'da yol kenarında bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi.

Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

İSTANBUL - Üsküdar'da yol kenarında bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan metrelerce yüksekteki ağaç yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. O anlat ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrilen ağaç nedeniyle yol kısa süreliğine kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağacı itfaiye ekipleri ağaç motoruyla keserek araçların üzerinden kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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