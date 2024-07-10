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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında yangın çıktı

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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Yangın, İstanbul Üsküdar'da Selimiye, Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen binayı söndürme işlemleri sürerken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Üsküdar İstanbul 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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