Üsküdar'da Psikolojik Sorunları Olan Şahıs, Satırla Araçlara Zarar Verdi

Üsküdar'da sabah saatlerinde yarı çıplak halde elindeki satırla araçlara ve çöp kovalarına zarar veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şahıs hastaneye yatırıldı.

Sabah saatlerinde Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde satır bulunan M.T. (53), park halindeki araçlara ve çöp kovalarına zarar verdi. Görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan şahıs, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemede M.T.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek başına yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı tespit edildi. Şüpheli hakkında "mala zarar verme" ve "TCK 213" suçlarından adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından M.T., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edilerek tedavi altına alındı. - İSTANBUL