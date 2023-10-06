Üsküdar'da Polisim Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Üsküdar'da bir kişiyi polis olarak tanıtarak 3 milyon 450 bin TL dolandıran şüpheli, yakalandı. Şüphelinin daha önce aynı kişiden 40 bin dolar aldığı ortaya çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Üsküdar'da polisim diyerek bir kişiyi 3 milyon 450 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı. Şüpheli, 9 gün önce yine aynı yöntemle aynı kişinin 40 bin dolarını aldı. Yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar'da yaşandı. İ.T. (71) isimli şahıs kendisini arayan ve polis, savcı olarak tanıtan Ahmet G. (25) isimli şahsa inandı. İ.T., ikametine gelen Ahmet G.'ye 3 milyon 450 bin lirayı elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan İ.T. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu, Ahmet G. isimli şahıs 3 milyon 450 bin lirayla suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı incelemede şüphelinin 28 Eylül 2023 günü müştekiden 40 bin doları yine aynı yöntemle alan şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Ahmet G. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL