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Üsküdar'da Polise Çekiçle Saldırı: İki Şüpheli Silahla Yok Edildi

Üsküdar'da Polise Çekiçle Saldırı: İki Şüpheli Silahla Yok Edildi
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Üsküdar'da bir polis memuruna çekiçle saldıran iki şüpheli, polisin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da polise çekiçle saldıran 2 şüpheli silahla ateş edilerek etkisiz hale getirildi. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, şüphelinin polis memuruna, 'sen Volkansın, karıma tecavüz ettiniz' diyerek çekiçle vurduğu ortaya çıktı.

Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, araçla polis otosunun yanına gelen şüpheliler emekli astsubay K.O.(50) ve avukat oğlu Y.T.O.(25), otomobilden indi. Y.T.O. isimli şahıs polis memuru A.R.R.'ye 'sen Volkansın, karıma tecavüz ettiniz' diyerek çekiçle vurmaya başladı. Polis memurunun kendisine 'ben Volkan değilim' demesini dinlemeyen şahıs vurmaya devam etti. Diğer şüpheli baba K.O. da polislere silah çekti. Bunun üzerine polis memuru A.R.R., şüpheli şahıslara ateş açtı. Yaralanan baba ve oğlu ile çekiçle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin siyah araçla polis otosunun yanına geldiği, araçtan inen şüphelilerin polis otosunda bulunan polise saldırdıkları ve kaçtıkları sırada vurularak yere düştükleri yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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