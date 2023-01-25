ÜSKÜDAR'DA POLİS EKİPLERİNDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 39 ilçede taksi, minibüs ve otobüs durakları ile işlek noktalarda telefon dolandırıcılığı uyarısı yaptı.

TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 39 ilçede taksi, minibüs ve otobüs durakları ile işlek noktalarda telefon dolandırıcılığı uyarısı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" uyarısı yaptı.

Üsküdar'da Harem Otogarı ve çevresinde bulunan otobüs, taksi ve minibüs duraklarında sürücülere ve vatandaşlara broşürler dağıtarak uyarıda bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen bilgilendirme programına Köpekli Polis ekipleri (KEM), Yunus polis ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri de destek verdi.

Vatandaşlardan telefon ve internet yoluyla kendilerine ulaşan kişilere karşı dikkat olmaları istendi. Polis, özellikle telefon dolandırıcılığına dikkat çekerek kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp para isteyen kişilere inanılmamasını istedi.