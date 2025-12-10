Haberler

Üsküdar'da park halindeki araç alev alev yandı: O anlar kamerada

Üsküdar'da Selamiali Mahallesi'nde park halinde bulunan bir hafif ticari aracın motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da park halinde bulunan hafif ticari araç alev alev yandı. O anlar kamaraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.45 sıralarında Selamiali Mahallesi Ekmekçibaşı Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 KFZ 667 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

