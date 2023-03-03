Üsküdar'da otomobilin çarptığı taksici konuştu: "Kadın, adamın telefonunu gasbetmiş"

Üsküdar'da bir sürücünün otomobiliyle ticari taksiye çarptığı, ardından kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazaya karışan taksinin sahibi, "Biz arabayla gelirken siyah bir araba yolda duruyordu. Kadınla konuşuyorlardı. Kadın adamın telefonunu gasbetmiş herhalde. Araba, kaçan kadının peşinden giderken bizim arabaya çarptı" dedi.

Üsküdar'da gece saatlerinde bir şahsın otomobili ile ticari taksiye çarptığı, ardından bir kadını zorla aracına bindirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların olaya müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

"Kadın, adamın telefonunu gasp etmiş"

Kazaya karışan taksinin sahibi Şakir Morgül konuştu. Morgül, "Biz arabayla gelirken siyah bir araba yolda duruyordu. Kadınla konuşuyorlardı. Kadın, adamın telefonunu gasbetmiş herhalde. Kaçarken, araba da peşinden giderken bizim arabaya çarptı. Yaralı yok, maddi hasar var" diye konuştu.

Hasan Aslan ise, "Bizim taksi şoförümüz Beylerbeyi'nden Çengelköy istikametine gelirken ışıklara geldiğinde yan tarafta cip marka bir araç park etmiş duruyordu. İçerisindeki kadınla şoför arasında telefon mevzusu olmuş. Gasp mı olmuş bilmiyoruz. O ara cip yola çıkar çıkmaz bizim arabaya arkadan çarpıyor. ve sonuç bu oldu. Kadın, adamın telefonunu gasbediyormuş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL