Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil iki araca çarparak takla attı
Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçlar büyük hasar gördü.

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 5.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GJT 218 plakalı otomobilin sürücüsü, sokak üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı.

Takla atan otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ayarcıbaşı Sokak'ta büyük bir gürültüyle meydana gelen kaza sonrası mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Park halindeki araçlarda ve takla atan otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından sokaktaki trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

