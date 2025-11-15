Haberler

Üsküdar'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı, Sürücü Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Üsküdar'da bir otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Sürücü, alkol şişeleriyle birlikte gözaltına alındı.

Üsküdar'da bir otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Olay Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesinde meydana geldi. Beykoz istikametine seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobil içerisinde sıkışan iki kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin vücudundu kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobilin içerisinde alkol şişeleri bulurken, sürücü Fatih Ö.'yü gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
