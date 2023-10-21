Üsküdar'da Motosikletli ile Cip Sürücüsü Arasında Kavga

Üsküdar'da motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştıran cip sürücüsünü durdurmak istedi. Cip sürücüsü ise aracını motosikletin üzerine sürdü. Motosikletli ise kaskını fırlattı.

ÜSKÜDAR'da motosiklet sürücüsü iddiaya göre trafikte kendisini sıkıştıran cip sürücüsünü durdurmak istedi. Cip sürücüsü aracını motosikletlinin üzerine sürdü, motosikletli ise kaskını fırlattı.

Olay dün akşam saatlerinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ilerleyen cip sürücüsü, aracıyla bir motosikletliyi sıkıştırdı. Motosikletli daha sonra cipi durdurmak istedi. Cip sürücüsü ise durmayarak aracını motosikletinin üzerine sürdü. Cipi takip eden motosikletli hırsını alamadı ve kaskını caddede ilerleyen cipe fırlattı. O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.