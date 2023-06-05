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Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu

Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu

3. Sayfa Haberleri

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu.

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 8 lise öğrencisi burada denize girdi. Öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından öğrenciyi arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üsküdar 3. Sayfa Haberler

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