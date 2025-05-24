Üsküdar'da Lise Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı

Üsküdar'da Lise Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı
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Üsküdar'daki bir lisede, bir öğrenci tuvalette sınıf arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklama olayı kameralar tarafından kaydedildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı.

Üsküdar'da lisede bıçaklı dehşet kamerada: Sınıf arkadaşını okul tuvaletinde bıçakladı

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan bir lisede öğrenim gören bir öğrenci, sınıf arkadaşı olan başka bir öğrenci tarafından okulun tuvaletinde bıçaklanarak yaralandı. Sınıf arkadaşını bıçakla yaralayan öğrenci verdiği ifadede bıçağı çay ocağından temin ettiğini, sınıf arkadaşını kendisine yalan söylediği gerekçesiyle bıçakladığını ifade etti. Şahsın bıçaklama olayının ardından koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da bulunan bir lisede 22 Mayıs Perşembe günü saat 12.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre okulda öğrenci olan E.Ç.isimli kız çocuğu, tuvalette bulunduğu sırada sınıf arkadaşı olan E.B.isimli kız çocuğu tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan E.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, E.B. adlı şahsı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. E.B.'nin verdiği ifadede olayı gerçekleştirdiği bıçağı okulun çay ocağından temin ettiğini, E.Ç. isimli çocuk şahsın kendisine yalan söylediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca E.B.'nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çeşitli tarihlerde tedavi kaydının bulunduğu da belirlendi.

E.B. adlı çocuk şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan E.B.'nin sınıf arkadaşını bıçakladıktan sonra okuldan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.B isimli öğrenci, okul kapısından çıktığı sırada başka bir öğrenci tarafından durdurulmaya çalışılıyor, ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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