Üsküdar'da Korsan Otoparkçı Suçüstü Yakalandı

Üsküdar'da korsan otoparkçılık yapan kişi, park ücreti istediği sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Burhaniye Mahallesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti istediği belirlenen kişinin bulunduğu yere sivil araçla gitti. Aracı park etmek isteyen sivil polislerden otopark ücreti isteyen B.G. gözaltına alındı.

B.G. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi gereğince işlem yapıldı.

Öte yandan, müşteri gibi davranan sivil polisler olayı cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, polislerle korsan otoparkçının park yeri ve ücret konusundaki konuşmaları yer alıyor.