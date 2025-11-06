Haberler

Üsküdar'da Kızgın Yağla Eşini Yakıp Öldüren Kadın Tutuklandı

Üsküdar'da Kızgın Yağla Eşini Yakıp Öldüren Kadın Tutuklandı
Güncelleme:
Üsküdar'da, 44 yaşındaki Zeynep G. tartıştığı eşi Sinan G.'yi uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek ağır yaraladı. 13 gün süren tedavi sürecinin ardından Sinan G. yaşamını yitirdi. Zeynep G. tutuklandı.

Üsküdar'da iki çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep G. (44) ile eşi 53 yaşındaki Sinan G. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu. Eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü. Ağır yaralanan Sinan G.'nin feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

"Bir insan böyle bir şekilde cezalandırılamaz "

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan ve hayatını kaybeden Sinan G.'nin komşusu olduğunu söyleyen Serhat Nalbantoğlu, "Komşumuzdu, çok sevdiğimiz bir insandı, Allah gani gani rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık, komşu ve meslektaştık. Yemeğimizi beraber yerdik, işlerimizi paslaşırdık. Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şekilde cezalandırılamaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
