Üsküdar'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen kadın kamyonun altında kaldı

Üsküdar'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Üsküdar Paşa Limanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat D. idaresindeki 34 FG 7848 plakalı kamyon, karşıdan karşıya geçmek isteyen Durlı M. (60) adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Durlı M., bir anda kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL