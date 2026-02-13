Haberler

Üsküdar'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen kadın kamyonun altında kaldı

Üsküdar'da feci kaza: Karşıya geçmek isteyen kadın kamyonun altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 60 yaşındaki kadın yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Üsküdar Paşa Limanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat D. idaresindeki 34 FG 7848 plakalı kamyon, karşıdan karşıya geçmek isteyen Durlı M. (60) adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Durlı M., bir anda kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
'Birini bıçaklamam lazım' deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

"Birini bıçaklamam lazımdı" diyen cani çocuğa böyle saldırmış