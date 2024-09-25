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Üsküdar'da Kamyonet Kaza Yaptı: Şoför Yaralandı

Üsküdar'da Kamyonet Kaza Yaptı: Şoför Yaralandı
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Üsküdar'da ev eşyası taşıyan bir kamyonet, yola düşen demir parçasından kaçmaya çalışırken yan yattı. Şoför Metin Kantekin, araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da ev eşyası taşıyan kamyonet yola düşen demir parçasından kaçmak isterken yan yattı. Şoför, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Kantekin kontrolündeki 34 FFU 278 plakalı kamyonet, Göztepe Köprüsü üzerinde seyir halindeyken başka araçtan yola düşen malzemeden kaçmak isterken aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilme sonucu kamyonet şoförü Kantekin araçta bilincini kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kantekin çevredeki hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu.

"Şoför hamle yaptı ancak araç devrildi"

Araçta bulunan Bahtiyar Ataysın, "Önde araba gidiyordu, demir ondan mı düştü bilmiyorum. Bizim şoför de gördü ve hamle yaptı. Direkt devrildi, arkadaş bayıldı ama ciddi durumu var mı bilmiyorum. Araçta ev eşyası taşıyorduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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