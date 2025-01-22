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Üsküdar'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerlerde Yangın

Üsküdar'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerlerde Yangın
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Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadan itfaiye tarafından yangın söndürüldü. 20 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Üsküdar'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konteynerlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteyner yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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