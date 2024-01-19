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Üsküdar'da İnşaat Halindeki Bina Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

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Üsküdar'da inşaat halinde bulunan bir binanın arka cephesindeki yığma taş duvar çöktü, olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Üsküdar'da inşaat halinde bulunan bir binanın arka cephesindeki yığma taş duvar çöktü, olayda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir binanın arka cephesinde bulunan taş duvarda çökme meydana geldi. Olay esnasında inşaatta çalışan 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı 2 işçinin tedavisini ayakta gerçekleştirdi. Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ekipleri sevk edildi. Duvarın çökme nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı olayla ilgili bilgi aldı.

"Bir arkadaşın bacağı sıkışmıştı"

Mahalle sakini Abdullah Kutay, "Çökme olduğunu görünce hemen inşaat alanına geldik. Yaralıların üzerinden taşlar kaldırılıyordu. Bir arkadaşın bacağı sıkışmıştı. Onu çıkardılar, onun dışında çok büyük bir sıkıntı yoktu. Büyük bir ses koptu çökme olunca" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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