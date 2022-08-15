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Üsküdar'da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı

Üsküdar'da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Üsküdar'da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da etkili olan yağış sonrası içi yolcu olan İETT otobüsünü sel bastı. O anlarda panikle kaçışan yolcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü biranda sel bastı. O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor.

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İhlas Haber Ajansı / Gamze Çevrim - 3. Sayfa

İstanbul Üsküdar İETT 3. Sayfa Haberler

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