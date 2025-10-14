Haberler

Üsküdar'da İETT Otobüsü İnsanı Korkuttu, Şoföre İdari Soruşturma Başlatıldı

İETT otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu hareket ederek bir sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan ya da ölen yok, şoför hakkında idari soruşturma açıldı.

Üsküdar'da İETT otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu hareket ederek yol sonunda bulunan bir sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak'ta bulunan peron alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TN 1849 plakalı İETT otobüsünü park eden şoför, el frenini çekmeden araçtan indi. Bu sırada hareket eden otobüs, yaklaşık yüz metre kaydıktan sonra yolun sonunda bulunan bir sitenin istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Çarpma sonucu duvarda asılı kalan otobüsün etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Ekipler, vinç yardımıyla otobüsü asılı kaldığı yerden çıkardı.

Kayma esnasında karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi ve İETT otobüsünün çarptığı duvarın hemen altında bulunan çocuk parkında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından yapılan açıklamada, kazada yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtilerek, araç şoförünün görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
