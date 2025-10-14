Haberler

Üsküdar'da Freni Patlayan İETT Otobüsü İstinata Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da sabah saatlerinde freni patlayan bir İETT otobüsü, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpma sonucu otobüs asılı kalırken, kısa sürede olay yerine çok sayıda acil ekip sevk edildi.

Üsküdar'da freni patlayan İETT otobüsü yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, asılı halde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halindeyken freni patlayan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sonunda bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest! Liderler alkışlamak zorunda kaldı

Trump'tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım

Erdoğan "Sigarayı bıraktırmalıyım" dedi, Meloni kırdı geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.