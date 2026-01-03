Haberler

Üsküdar'daki silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli gözaltına alındı

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün grubu liderine yönelik silahlı saldırı sonucu yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2025'te İbrahim Gümüştekin'e yönelik AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen saldırıya iştirak ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak 2 Ocak tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Devam eden çalışmalarda, eylemi gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli şahsın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
