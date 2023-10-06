Üsküdar'da dolandırıcı yakalandı

Üsküdar'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp iş adamını dolandıran dolandırıcı yakalandı. İş adamından 3 milyon 450 bin lira alan şüpheli tutuklandı.

Ali AKSOYER /İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör eyleminde kullanılmış" yalanıyla kandırdıkları iş adamından 3 milyon 450 bin lira alan dolandırıcı yakalandı.

Üsküdar'da 28 Eylül'de meydana gelen olayda, 71 yaşındaki İ.T.'yi arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan bir kişi, "Kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından kullanılmış. Soruşturma tamamlana kadar tüm paranızı bize emanet vereceksiniz. Daha sonra size iade edeceğiz" dedi. Kendisine söylenen yalana inanan İ.T. 40 bin dolar parayı bir poşete koyarak şüphelilere teslim etti.

TÜM PARASINI İSTEDİLER

Parayı teslim etmesinin ardından telefon beklemeye başlayan İ.T.'ye, 4 Ekim'de bir telefon daha geldi. Bu kez şüpheliler operasyonun henüz bitmediğini, bu nedenle geri kalan tüm parasını da kendilerini vermesi gerektiğini yoksa cezaevine gireceğini İ.T.'ye söyledi.

İ.T. bu yalana da inanarak tüm parasını bir poşete koyarak kapısına gelen şüpheliye teslim etti.

ŞÜPHELİ PARAYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra dolandırılmış olabileceğini düşünen İ.T. polisi arayarak yardım istedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada İ.T.'den parayı alan kişinin peşine düştü. Polis kısa süre içinde parayla birlikte yolda yürüyen şüpheli Ahmet G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen toplam 3 milyon 450 bin lira para emekli işadamı İ.T.'ye teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 25 yaşındaki Ahmet G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.