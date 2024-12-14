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Üsküdar'da Bir Otomobilde Yangın Çıktı

Üsküdar'da Bir Otomobilde Yangın Çıktı
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Üsküdar'da İcadiye Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, can kaybı yok.

Üsküdar'da sokak üzerinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Çifteçınar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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